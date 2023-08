Sanremo: sono 125 le multe elevate dal 20 luglio con l'autovelox di corso Mazzini, in tre oltre i 100 km/h

Sono 120 le multe elevate dalla Polizia Municipale nei primi 20 giorni di accensione dell’autovelox di corso Mazzini a Sanremo, in attesa della messa in funzione 24 ore su 24 e di quello in corso Marconi, sul rettilineo di fronte a Pian di Poma.

Al momento l’impianto di corso Mazzini è utilizzato a ‘spot’, perché manca l’autorizzazione della Prefettura per l’attivazione 24 ore su 24. Al momento viene usato in alcune fasce orarie della giornata con la presenza degli agenti, che validano le violazioni sul posto. Una volta attivato tutto il giorno e la notte, le multe potranno essere validate in remoto.

Il primo giorno di accensione è stato il 20 luglio e, con circa 5 giorni di attivazione e due ore di presenza della Municipale, sono state elevate 125 multe (circa 15/20 al giorno, nelle fasce più consone per contenere il fenomeno dell’alta velocità).

Sono state 61 le multe per chi procedeva con una velocità di 10 km/h superiore a quella consentita (50 Km/h) e che hanno ricevuto una multa da 42 euro. Sono invece state 42 le sanzioni per chi procedeva con una velocità tra i 10 e i 40 km/h in più per una multa da 173 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Infine tre le multe per chi andava oltre i 100 km/h e che riceveranno 543 euro di sanzione pecuniaria, 6 punti decurtati sulla patente e la sospensione da 16 a 36 mesi della stessa.

Una bella batosta per chi transita ad alta velocità nella zona. Sicuramente multe che potranno decisamente essere ancora più pesanti quando l’autovelox sarà attivato di notte, quando solitamente i mezzi sfrecciano ancora più velocemente.