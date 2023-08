Sanremo: non si placa la violenza in carcere, agente colpito a pugni e testate in Valle Armea

Un detenuto italiano, ristretto nel reparto dei ‘violenti’, nel Carcere di Valle Armea a Sanremo, ha brutalmente aggredito un agente di Polizia Penitenziaria, colpendolo con pugni e testate.

La notizia è stata diffusa da Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa. Il detenuto, estremamente violento, non è nuovo a comportamenti del genere, visto che è stato l’autore dell'ultimo grave incendio scoppiato in carcere a Sanremo.

Vicinanza e solidarietà è stata espressa dal sindacato al poliziotto ferito, che è stato trasportato al Pronto Soccorso con una prognosi di 12 giorni. “Sia ben chiaro – dice Pagani - che i nostri penitenziari sono sempre più terra di nessuno. Praterie di conquista dei violenti, che impongono regole e codici. D'altro canto è ben chiara l'impotenza degli agenti penitenziari chiamati a sorvegliare, da soli, centinaia di detenuti (274 a Sanremo). Agenti che non possono contare su alcuna arma o mezzo di difesa. Per questo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farebbe bene a interessarsi compiutamente alle questioni carcerarie al di là degli aneddoti che ama raccontare, i quali probabilmente non a caso ricordano soprattutto momenti di torpore e, insieme a tutto il Governo Meloni, dovrebbe prendere compiutamente atto della strisciante emergenza penitenziaria varando un decreto legge per metterle in sicurezza, cominciando dal rafforzamento della Polizia penitenziaria”.

Pagani chiede che il Parlamento approvi una legge delega per riforme strutturali che possano nuovamente ingegnerizzare il sistema di esecuzione penale, rifondino il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e riorganizzino il corpo di polizia penitenziaria.

I poliziotti che aderiscono al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il primo e più rappresentativo dei ‘Baschi Azzurri’, sollecitano interventi e dicono “Basta!”.

Come spiega il segretario regionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Vincenzo Tristaino, “La situazione nel carcere di Valle Armea a Sanremo è davvero allarmante. Ieri pomeriggio, un poliziotto penitenziario è stato proditoriamente aggredito, mentre lo accompagna in cella, da un detenuto italiano di cinquant’anni. L’agente è tutt’ora in ospedale e il detenuto che l’ha colpito si era già evidenziato per gravi comportamenti di intolleranza, dando fuoco anche al cuscino ed al materasso della sua cella. Una violenza folle ed inaccettabile, in cui anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti che alterano l’ordine e la sicurezza interna, aggredendo e ferendo il personale di Polizia Penitenziaria, è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela ed incolumità fisica degli agenti”.

“La cosa più grave che emerge da questa giornata di follia - rimarca Donato Capece, segretario generale del Sappe - è che nulla l'Amministrazione riesce a realizzare per eliminare queste criticità. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della Polizia Penitenziaria, tanto che come SAPPE stiamo decidendo di dare vita a breve ad eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo. Auspichiamo in un celere intervento di questo Governo sulle continue aggressioni al personale oramai all’ordine del giorno”.

E si rivolge in particolare al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo: “Rinnoviamo l’invito ad incontrarci per affrontare i temi della gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza. Ma chiediamo anche l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la Polizia Penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato. Se non riesce a dare soluzioni ai nostri problemi, lui che è anche Capo della Polizia Penitenziaria, dovrebbe dimettersi".