La Fondazione Sinfonica di Sanremo in aiuto del comune alluvionato di Brisighella in Romagna

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Lions Club Sanremo Host raccolgono l’appello del Sindaco del Comune di Brighella devastato dall’alluvione di maggio. All’ingresso dell’Auditorium Franco Alfano a partire dal concerto di stasera il banco per la raccolta fondi gestito dai volontari Lions Club Sanremo Host.

Brisighella è un comune di circa 7200 abitanti, alle pendici dell'Appennino tosco-romagnolo. Esteso su quattro valli attraversate del fiume Lamone e altri tre torrenti, la sua vocazione è principalmente agricola e turistica o meglio era, fino a qualche mese fa. Il 2 e il 6 maggio è stato duramente colpito dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno generato piogge persistenti, allagamenti, straripamenti e gravi movimenti franosi. Dopo l’alluvione, a Brisighella è cambiato tutto.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Lions Club Sanremo Host hanno raccolto la richiesta d’aiuto del Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli: “Lo straripamento di fiumi e torrenti ha interessato aree che non sono mai state coinvolte in simili fenomeni. I danni maggiori sono stati causati dagli innumerevoli movimenti franosi che hanno interessato il nostro territorio generando l’interruzione della rete viaria: sono tuttora interrotte la linea ferroviaria Faenza-Marradi e la S.P. 302 che ha comportato l’isolamento di oltre 4.000 persone. Interrotte anche tutte le strade provinciali intervallive ed i collegamenti con i Comuni limitrofi. Due ponti sono inagibili e abbiamo subito l'interruzione della fornitura idrica e di quella elettrica per numerosi giorni. I danni ammontano ad oltre 100 milioni di euro: centinaia di frane e smottamenti sulla viabilità comunale e decine d'interventi per frane e allagamenti in fabbricati comprese le scuole, il centro sportivo, i parchi e i cimiteri”.

Per dare supporto all’Amministrazione comunale di Brisighella sarà allestito un banco raccolta fondi gestito dai volontari del Lions Club Sanremo Host all’ingresso all'Auditorium Franco Alfano in occasione del concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo di stasera alle 21.30.

Le parole del neo presidente del Lions Club Sanremo Host, Guido De Angeli: “L’appello del Sindaco di Brisighella e le immagini di devastazione che abbiamo visto ci hanno colpito molto. Stridono con le belle immagini che ci restituisce la nostra città in questo periodo. L’estate di Brisighella è invece un’estate di ripartenza e ricostruzione da zero che vogliamo ricordare. Speriamo che gli spettatori della Sanremo Summer Symphony vogliano dare un piccolo aiuto. Abbiamo organizzato una raccolta fondi che sarà curata dai nostri volontari attraverso un banco dedicato all’ingresso dell’Auditorium Franco Alfano in occasione del concerto dell’11 agosto alle 21.30”.