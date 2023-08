Bordighera: al via da questa mattina la campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico

Prende il via oggi a Bordighera la campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico voluta dall’Amministrazione Ingenito.

Da questa mattina infatti sul ledwall dei giardini del Palazzo del Parco, nel centro cittadino, verranno suggeriti alcuni comportamenti, semplici e concreti, da adottare per ridurre lo spreco di acqua: dal funzionamento di lavatrici e lavastoviglie a pieno carico al non lasciar aperti i rubinetti inutilmente, dalle verifiche per scongiurare perdite all’orario e alle modalità consigliate per innaffiare le piante.

“E’ un’iniziativa - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito - volta a promuovere un uso attento e consapevole di questa risorsa preziosa e vitale che troppo spesso non consideriamo con il dovuto rispetto. Abbiamo quindi scelto di veicolare questa campagna con il ledwall per poter raggiungere con immediatezza il maggior numero di cittadini ed ospiti. Si tratta di sette piccole accortezze che ognuno può mettere in pratica senza sforzo o costi particolari, ma che possono fare la differenza per evitare sprechi e utilizzi impropri e tutelare un fondamentale bene comune. E’ un impegno che dobbiamo alle generazioni future”.

A seguire, i comportamenti virtuosi suggeriti per favorire il risparmio idrico:

- utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico;

- lavare stoviglie, frutta e verdura in una bacinella e non in acqua corrente;

- inserire i limitatori di flusso nei rubinetti;

- chiudere i rubinetti mentre ci si rade e si lavano i denti;

- scegliere di fare la doccia invece che il bagno;

- verificare periodicamente il contatore a rubinetti chiusi per individuare eventuali perdite;

- innaffiare dopo il tramonto con acqua recuperata o piovana e sistemi a goccia.