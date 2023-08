Sanremo: primo corso formativo rivolto ai proprietari di cane per ottenere il ‘patentino’, novità in Liguria

Prenderà il via il 2 settembre il percorso formativo rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il corso è gratuito.

Introdotto dal nuovo regolamento degli animali del Comune di Sanremo, il percorso formativo, realizzato in collaborazione con ASL e Ordine dei Medici Veterinari, vuole “favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l’educazione a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali” e prevede la consegna di un’attestazione specifica, il cosiddetto “patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009).

Spiega l’assessore Sara Tonegutti: “Il Comune di Sanremo ha deciso di attivarsi già dal mese di settembre con Asl e l’Ordine dei medici veterinari, in collaborazione con Enpa e Lega del cane, per proporre questo primo corso per ottenere il patentino per proprietari di cane, novità assoluta in Liguria. L’obiettivo, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale. Leggiamo troppo spesso sui giornali di tragedie che potrebbero essere evitate. E questo corso è un primo importante approccio al mondo della cinofilia”.

Dichiara la dott.sa Eva Podeschi, Veterinario Dirigente S.C. Sanità Animale - Dipartimento di Prevenzione - ASL 1 Imperiese: “Il percorso formativo fornirà nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile”. Previsti due appuntamenti: il primo, il 2 settembre dalle ore 9 nell’Aula Magna della sede Asl di Bussana (via Aurelia 97, Sanremo). Il secondo, il 16 settembre (stesso luogo e stesso orario). Sotto il programma del corso.

2 settembre

ore 9: registrazione partecipanti

9.30-10: saluti delle autorità

10-13.15: dottor Asahi Ogi (docente di medicina comportamentale presso il Dipartimento di medicina veterinaria della facoltà di Pisa), “La comunicazione intra ed interspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva”

11.30-11.4: coffee break

11.45-13.15: dottor Asahi Ogi, “Relazione uomo - cane: errori di comunicazione”

13.15-14.15: pausa pranzo

14.15-16.15: dottor Asahi Ogi, “Come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento”

Giorno 16/09/2023 :

9.30-10: dott.ssa Eva Podeschi, “Normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario”

10-13.15: dott.ssa Lisa Corradi (veterinario esperto in terapie assistite con animali, con esperienza nella riabilitazione dei cani ex combattenti), “Etologia canina”

11.30-11.45: coffee break

11.45-13.15: dott.ssa Lisa Corradi, “Lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano)”

13.15-14.15 pausa pranzo

14.15-15.45 dottoressa Lisa Corradi, “Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza”

15.45-16 test finale apprendimento

E’ consigliabile preiscriversi inviando una mail a b.lanzarotti@comunedisanremo.it con l’indicazione di: nome, cognome, numero di telefono.