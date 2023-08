Gli stranieri comprano casa in Italia: ai primi posti della classifica anche due paesi della nostra provincia

Ci sono anche le imperiesi Apricale e Ceriana ai primi posti della speciale classifica dell’ufficio studi di ‘Idealista’, il portale leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Sono tra quelle sotto i 5.000 abitanti preferite dagli stranieri per l'acquisto di una casa nel nostro paese.

In base ai dati raccolti nel corso degli ultimi mesi è emerso che 54 località hanno registrato un interesse da parte degli stranieri superiore a quello dei residenti italiani. Questo dimostra il fascino che l'Italia esercita su una clientela internazionale sempre più ampia e il trend in crescita dell'acquisto di proprietà in queste località ne è un indicatore tangibile.

Apricale è al terzo posto, insieme a Scano di Montiferro (Oristano), entrambe con un 70% di interesse, queste località offrono un'esperienza autentica e una connessione con la natura che sembra stuzzicare l'interesse dei potenziali acquirenti. Al primo posto c’è Irsina (Matera) con un impressionante 96% di interesse e Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) con l’86%.

Al settimo posto troviamo Ceriana, piccolo centro della Valle Armea alle spalle di Sanremo, che si trova al 65% insieme a: Tronzano Lago Maggiore (Varese), Bompietro (Palermo) e Portofino (Genova).

Nel dettaglio, il panorama nazionale evidenzia una chiara preferenza per le località lombarde, con ben 21 delle 58 località analizzate nel nostro studio che appartengono a questa regione. Al secondo posto, la Liguria brilla con 14 località tra le più ambite dagli stranieri. Le seguono a distanza Toscana e Piemonte, che condividono il terzo gradino del podio, entrambe ospitando 4 località di grande interesse per gli investitori stranieri.