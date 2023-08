Dalla Francia a Imperia per aiutare chi non vede: l'amicizia tra Maria Teresa e Swing

Oggi Swing arriva a Imperia con la capacità di eseguire una cinquantina di comandi: per esempio, trovare le strisce pedonali, una porta, una buca delle lettere e molto altro. Sarà un grande aiuto per Maria Teresa con cui hanno già iniziato a fare squadra. Per la donna non vedente si tratta di un aiuto fondamentale che le permetterà di muoversi con indipendenza e sicurezza in città.