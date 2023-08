Halloween Triora torna ad essere gratuito: cambio di rotta dopo i problemi dell'anno scorso

L'anno scorso l'introduzione della formula a pagamento si dimostrò divisiva. Una scelta che l'ente giustificò con il caro energia che aveva messo in difficoltà le casse comunali e a rischio lo svolgimento dell'evento. Così Halloween venne affidato ad una società esterna, la Maya Group di Genova. In pochi giorni si registrò il sold-out dei biglietti ma alla prova dei fatti, il 31 ottobre, emersero diversi problemi in particolare nella gestione dei flussi di persone. A causa in particolare del servizio navetta che doveva fare la spola tra Molini di Triora e Triora. Tante le persone lasciate a terra e che ebbero difficoltà sia all'andata che al ritorno perchè la capienza del mezzo non era sufficiente a gestire tutte le persone che avevano bisogno. Pioggia di critiche per il paese delle streghe con un forte malumore anche da parte degli artigiani coinvolti come elemento collaterale alla manifestazione.