Tempi biblici per i passaporti anche nella nostra provincia: Silp Cgil "Carenza di organico e massiccia richiesta"

Lo stop dei viaggi all’estero, durante tutto l’intero periodo della pandemia Covid-19, ha creato una situazione di criticità alla riapertura della possibilità di recarsi all’estero. Anche nella nostra provincia per poter fare un passaporto i tempi sono biblici.

“E’ evidente – sottolinea il sindacato di polizia Silp Cgil - che coloro i quali avevano il passaporto in scadenza hanno atteso, per varie ragioni, di procedere alla richiesta di un nuovo passaporto nel momento delle riaperture di voli e viaggi vari, creando, come conseguenza diretta, un aggravio di lavoro non indifferente. Inoltre, la necessità di essere titolari del passaporto anche per recarsi nel Regno Unito, non essendo più sufficiente la carta d’identità elettronica, ha creato un ulteriore mole di lavoro che è andata a creare delle criticità ulteriori e a scaricarsi sull’operato dei colleghi”.

“Nonostante questo e la cronica carenza di organici denunciata in più occasioni – termina il Silp Cgil - sia a livello provinciale che a livello nazionale, i colleghi hanno affrontato con impegno e dedizione il carico di lavoro relativo ai passaporti e, anche in pieno periodo estivo, sono impegnati a tutto campo sia ad Imperia come a Sanremo e Ventimiglia, per andare incontro alle necessità dei cittadini. Da parte del Silp Cgil la massima solidarietà ai colleghi”.