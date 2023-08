Ricarica e-bike: il progetto Sistel Green fa tappa a Molini di Triora con due colonnine

"La giunta ha subito accolto questa opportunità. - commenta il primo cittadino - Non è certo un mistero, la nostra amministrazione punta molto sul mondo outdoor e in particolare nel settore del cicloturismo, quando si parla di promozione del territorio. Queste colonnine rappresentano un servizio fondamentale, per i tanti amanti del ciclismo che usano biciclette con pedalata assistita. La scelta di collocarle in centro paese non casuale. Infatti, riteniamo che in questi due punti, il ciclista possa essere spinto a vivere il paese, nel tempo necessario a ricaricare il mezzo. Oggi partiamo con due postazioni e non escludiamo che in futuro si possa ampliare questa rete, installando anche ulteriori punti di ricarica".