Sanremo: caso dei 'furbetti del cartellino', dopo il reintegro di Di Fazio anche Patrizia Lanzoni chiede giustizia

Dopo la vicenda di Maurizio Di Fazio, anche l’ex dirigente dei servizi sociali del Comune di Sanremo, Patrizia Lanzoni, ha chiesto a palazzo Bellevue di la riapertura del procedimento disciplinare che l’ha vista coinvolta e che era concluso con il suo licenziamento.

La Lanzoni, che si è affidata legalmente agli avvocati Massimiliano Moroni e Luigi Zoboli, ha confermato al nostro giornale di non voler certo essere reintegrata, visto che è già in pensione, ma almeno che gli vengano riconosciute le ingiustizie che ha dovuto sopportare: “Non ho mai voluto parlare della vicenda – ci ha detto – ma dopo sette anni vorrei solo che venisse valutata l’istanza che abbiamo presentato con i miei legali. Penso che rispetto della mia dignità, merito un congruo risarcimento”.

La Lanzoni si è dichiarata dispiaciuta per quanto accaduto: “E’ stata una pagina nera della mia carriera – ha terminato – e sono certa di non averlo meritato per l’abnegazione con cui ho sempre espletato il mio lavoro. Ora attendo che l’ufficio legale del Comune e l’amministrazione stessa valutino la mia richiesta, inviata nei giorni scorsi. I giudici hanno confermato con le sentenze la mia estraneità ai fatti e penso di meritarlo”.