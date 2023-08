Raccolta differenziata, Dolceacqua comune virtuoso: a luglio raggiunge il 65% (Foto)

Il dato di questo primo mese, considerando che nella prima settimana il servizio era ancora misto, supera ogni più rosea previsione: 65,04% di differenziazione, cioè al di sopra della percentuale minima prevista dalla legge per non incorrere in sanzioni. Un risultato al di sopra delle aspettative, in quanto nei mesi precedenti la percentuale di raccolta differenziata si attestava periodicamente intorno al 30-34%. L’Amministrazione Comunale intende ringraziare i cittadini, che seppure con diverse difficoltà e problematiche emerse, in parte ancora esistenti, stanno collaborando nel far funzionare questo nuovo sistema.

“Siamo stati il primo Comune del comprensorio ad attivare a pieno regime il nuovo servizio, in un periodo anche complicato come quello estivo, ma era necessario iniziare il prima possibile sia per ottenere l’obiettivo della percentuale di raccolta differenziata imposta dalla legge sia per iniziare ad abbattere i costi dei rifiuti in discarica. Infatti, come sappiamo, dopo le limitazioni ai conferimenti nel sito di Taggia, i nostri rifiuti vengono trasportati in discariche più distanti a costi quasi doppi di quelli degli scorsi anni" - commenta il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - "Raggiungendo questa percentuale a luglio, abbiamo calcolato che, rispetto ai costi sostenuti nel luglio dello scorso anno, abbiamo risparmiato più di 9mila euro. Questo risparmio ci consentirà il prossimo anno di non subire ulteriori aumenti (ricordiamo che la Tari di quest’anno è calcolata ancora sui costi del 2022 facendo riferimento al precedente servizio su base contrattuale di oltre 15 anni fa) e di andare verso una riduzione di cui vedremo i benefici sicuramente nel 2025. Non nascondiamo il fatto che all’inizio ci siano state numerose difficoltà, che in parte ancora oggi persistono, ma siamo fiduciosi che nelle prossime settimane tutto verrà sistemato. Abbiamo chiesto ai nostri cittadini di avere pazienza ed aiutarci nel segnalare le anomalie riscontrate. Essendo sistemi automatici è normale che possano presentarsi problematiche tecniche, l’importante è rispettare le modalità di raccolta indicate e segnalare i malfunzionamenti”.