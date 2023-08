Sanremo: giovedì riprende il 'Cinema sotto le stelle', in piazza Santa Brigida 'Sacro GRA' di Gianfranco Rosi

Dopo una pausa di una settimana, riprende giovedì prossimo a Sanremo il “Cinema sotto le stelle”, rassegna organizzata da associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni. In proiezione sul grande schermo di piazza Santa Brigida alle 21.15 (o qualche minuto più tardi, aspettando l'imbrunire)sarà “Sacro GRA”, progetto del regista Gianfranco Rosi del 2013.

“Sacro GRA” racconta un'umanità inedita che vive intorno al Grande Raccordo Anulare di Roma, per l'appunto il GRA del titolo, ed è stato il primo documentario della storia a vincere il Leone d'oro come miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia.

Intorno al Grande Raccordo Anulare della Capitale si svolgono diverse esistenze. Un nobile piemontese decaduto che vive con la figlia in un appartamento in periferia (accanto ad un dj indiano), un pescatore d'anguille, un esperto botanico che combatte per la sopravvivenza delle palme, un paramedico con una madre affetta da demenza senile, un nobile che vive in un castello affittato come set per fotoromanzi, alcuni fedeli che osservano un'esclisse al Divino Amore attribuendola alla Madonna.

Chiaro il legame con il romanzo calviniano “Le città invisibili” che il regista Rosi e i due autori (Lizi Gelber e Nicolò Bassetti) indicano come fonte di ispirazione dell'intero progetto cinematografico. Le proiezioni del “Cinema sotto le stelle” sono arricchite dalla relazione “Il cinema è stato tutto un mondo”, excursus approfondito sul legame tra Italo Calvino e il cinema, firmata da Letizia Lodi, storica dell’arte, attuale direttrice del Museo Nazionale di Ravenna.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2023 della Città dei Fiori. Successivo film in programma, giovedì 17 agosto, sarà “ET- L'extra terrestre”.