Sanremo, Silvio Bregliano relatore al convegno "Il Mercato dei Fiori e il rilancio della Floricoltura del Ponente"

Il Presidente di Federfiori Confcommercio, Silvio Bregliano, ha partecipato in qualità di relatore all’importante incontro dedicato al tema “Il Mercato dei Fiori e il rilancio della Floricoltura del Ponente”. Un momento di confronto che ha riunito istituzioni, operatori ed esperti del comparto, per delineare le prospettive future di uno dei settori simbolo del territorio.

Al centro del dibattito il Mercato dei Fiori di Sanremo, recentemente interessato da un significativo intervento di riqualificazione e potenziamento finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinato a rafforzarne il ruolo strategico a sostegno dell’intera filiera floricola.

Ad aprire i lavori sono stati Ester Moscato, assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo, Sergio Tommasini, Alessandro Piana e l’eurodeputata Isabella Tovaglieri.

Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi di esperti del settore floricolo e florovivaistico, che hanno approfondito le principali sfide, le criticità e le opportunità di sviluppo della filiera nei prossimi anni.

Nel suo intervento, il Presidente Bregliano ha evidenziato come il Mercato dei Fiori rappresenti non soltanto un’infrastruttura logistica di primaria importanza, ma un autentico motore di sviluppo economico per il territorio. La recente riqualificazione offre infatti l’opportunità di rilanciare la competitività del comparto, valorizzando le produzioni di eccellenza della Riviera dei Fiori e rafforzando il ruolo del mercato quale punto di riferimento per l’intera filiera.

“Il futuro della floricoltura del Ponente passa attraverso un Mercato dei Fiori moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze delle imprese. È fondamentale continuare a investire in innovazione, promozione e servizi affinché questa struttura diventi sempre più un volano di crescita economica e di valorizzazione delle nostre produzioni, conosciute e apprezzate in tutto il mondo” - ha dichiarato il Presidente Silvio Bregliano.

La partecipazione di Federfiori Confcommercio al convegno conferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere il comparto floricolo e nel collaborare con istituzioni e operatori affinché il rinnovato Mercato dei Fiori possa diventare uno degli strumenti chiave per il rilancio e lo sviluppo della floricoltura del Ponente ligure.