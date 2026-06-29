Peserico allargo il mondo

Dopo aver completato il progetto di rinnovamento della storica sede di Cornedo Vicentino con un investimento di svariati milioni di euro che l’ha resa come uno dei siti più tecnologici al mondo, Peserico continua la sua corsa al retail, aprendo sistematicamente grandi store nel mondo, dall’Asia agli Stati Uniti, dai Paesi Arabi all’Europa.

Un centinaio di monomarca in gestione diretta, franchising o partnership che aggiunti ai tantissimi negozi plurimarca, assicurano un fatturato di 132,7 milioni di euro, con una crescita costante e una visibilità sempre più marcata. Che l’azienda d’alta moda vicentina vuole far crescere, da qui a fine 2028, con un minimo di altri 10 propri spazi di chi si sa che uno sarà a Hong Kong e altri due a Jaddah e Riyadh.

Peserico, intanto, nei prossimi giorni aprirà un’altra boutique a Doham capitale del Qatar, sul Golfo Persico che va a seguire la recentissima inaugurazione tenuta a Miami.