‘Viaggiar danzando’, concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Ventimiglia e al Festival dei Boschi di San Romolo

Doppio appuntamento questo weekend con “Musica nei borghi - Viaggiar danzando” la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo.

La bellezza della musica e la bellezza del territorio in dieci appuntamenti estivi in alcuni luoghi affascinanti e borghi del Ponente ligure nei quali risuoneranno le arie leggere di Ottorino Respighi, Jean Sibelius, Béla Bartók, Antonin Dvoràk, Manuel de Falla, Zequinha De Abreu, Johann Strauss jr. e Johannes Brahms.

Oggi, sabato 5 agosto alle ore 21 il concerto si terrà all'interno del teatro romano di Albintimilium di Ventimiglia, preceduto da una visita guidata presso il Museo e l'Area archeologica di Nervia alle ore 19.45. Il biglietto d'accesso, che può essere acquistato direttamente la sera stessa, comprende la visita guidata e il concerto (costo dei biglietti: Intero 4 euro; ridotto - per under 18 - 3 euro; gratuito per i bambini). Domani 6 agosto alle 11.00 l'Orchestra Sinfonica di Sanremo porterà ‘Viaggiar Danzando’ tra gli alberi di San Romolo all’interno della nona edizione del Festival dei Boschi, il primo festival di art-educazione in Italia.

Come da tradizione, la manifestazione unirà musica, laboratori, incontri, arte, artigianato, danza. Un'occasione per grandi e piccoli per divertirsi e stare a contatto con la natura.

«Quest'anno il titolo è ‘Insieme è naturale’ per lanciare il messaggio che non c'è nulla di più innaturale del rimanere distanti gli uni gli altri e che la nostra dimensione più profonda sta nell'essere legati agli esseri che ci circondano, umani e non, prendendo proprio esempio dal bosco» (Maria Paola Rollino, presidente di Popoli in Arte, associazione promotrice del Festival dei Boschi).

Tutte le informazioni sulla manifestazione e il ricchissimo programma di attività per grandi e piccoli su: https://www.festivaldeiboschi.it/