San Bartolomeo al Mare: Carla Marciano in Quartetto e con Alessandro La Corte al Rovere Jazz

La pioggia non ha fermato il Rovere Jazz Festival. Seconda serata bagnata ma anche fortunata: il pubblico ha atteso la fine di una breve ma intensa pioggia per poi scambiarsi stracci e fazzoletti per asciugare più in fretta le sedie. Grazie all’amore per la musica il concerto del Tiziana Cappellino Quartet è iniziato alle 21:30 in punto. Atmosfera sempre incantata, pubblico affascinato che è rimasto incollato alle sedie sino all’ultimo.

Il Rovere Jazz prosegue questa sera con il quartetto di Carla Marciano, con la preziosa collaborazione di Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. Carla Marciano è considerata dalla critica specializzata tra i migliori talenti del jazz internazionale, apprezzata sia per la grande passionalità ed energia, quanto per la potenza espressiva. Viene annoverata tra i principali specialisti al mondo del sassofono sopranino, uno dei meno comuni e tra i più difficili da padroneggiare. Con il quartetto ha presentato i suoi progetti in prestigiosissimi jazz festival e teatri in giro per il mondo ed ha all’attivo diversi tour negli Stati Uniti ed in Russia. Alessandro La Corte, musicista poliedrico, non ha mai disdegnato altri generi musicali, dai quali ha attinto linfa per poter sviluppare nuove sonorità in ambito jazzistico. È pianista e tastierista autodidatta ed è parte del quartetto insieme a Aldo Vigorito, formato alla scuola del Saint Louis di Roma e attraverso numerosi seminari e workshop. Nel 2010 e 2011 Vigorito è stato menzionato tra i migliori contrabbassisti italiani dalla rivista Musica jazz. Completa il quartetto Gaetano Fasano, che rappresenta il gusto della ricerca e il superamento delle convenzioni, e forse proprio per questo oltre a essere un ottimo strumentista è anche un eccellente insegnante. Profondo conoscitore della storia della batteria, ha vinto il Premio Aosta Classic in occasione del Percfest 2001. Il progetto di questi quattro musicisti propone una musica passionale, istintiva, a volte impetuosa e irruente, a tratti interrotta da atmosfere spirituali e momenti di meditazione.

L’appuntamento con la musica jazz organizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare - in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, con la direzione artistica di Alex Nicoli (Associazione La Ritmica) e il supporto tecnico di MA Show Solutions – si articola in quattro serate dedicate alla buona musica jazz da giovedì 3 a domenica 6 agosto, sempre in piazza Rovere alle 21.30 con ingresso libero.