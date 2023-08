Sanremo: campagna elettorale, il Partito Democratico ha istituito i gruppi di lavoro

Il Partito Democratico di Sanremo ha istituito alcuni gruppi di lavoro in vista della prossima campagna elettorale amministrativa.

Lo scopo dei gruppi di lavoro del Partito Democratico sarà quello di creare una rete di partecipazione tra le forze attive della città, al fine di costruire proposte che aiutino lo sviluppo del nostro territorio e rendano l’azione politica più coerente e vicina alle dinamiche sociali, economiche, culturali e ai bisogni dei sanremesi. Ciascun gruppo avrà il compito di studiare e di focalizzarsi su uno o più temi di interesse fondamentale della vita pubblica, sarà coordinato da uno o più iscritti e si incontrerà periodicamente.

I lavori dei gruppi saranno aperti a tutti i cittadini, singoli o riuniti in associazione, che si sentono vicini alla missione del Partito Democratico e desiderano dare un contributo costruttivo alla politica della città. Sotto gli attuali gruppi.

Servizi Sanitari e Sociali, Scuole - Coordinatori:

Giusy Romeo

Paolo Romeo

Lavoro e Sviluppo - Coordinatori:

Alessandra Pozzato Sandro Cum

Ambiente, Territorio, Infrastrutture - Coordinatori:

Gianni Salesi

Piero Gonnella

Diseguaglienze e Diritti - Coordinatori:

Isabella Sorgini

Piero Caldemartori

Organizzazione e tesseramento – Coordinatori:

Alessandra Pozzato

Claudio Vaniglia

Le riunioni dei gruppi, le loro conclusioni e i loro progetti saranno fondamentali per costruire l’agenda programmatica per il Partito Democratico sanremese e per la stessa città di Sanremo, in vista della prossima campagna elettorale, in modo da rendere trasparente il percorso di definizione politica del partito e della futura coalizione progressista.