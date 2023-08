Al via l'esodo di agosto su strade ed autostrade: in Liguria 'bollino nero' sull'autostrada A10 e SS 28

Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas.

E' previsto 'bollino nero' (traffico critico) nella mattinata di domani e 'rosso' (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio sempre di domani e per l’intera giornata di domenica. In Liguria, le principali direttrici in gestione Anas maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono la statale 1 Aurelia, la Statale 28 del Colle di Nava e le arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza. E' in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16-22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.