Sanremo: 'reunion' del Rotaract anni '90, preludio al ritorno dei 'Sanremezzi' (Foto)

Grande ‘reunion’ dei soci del Rotaract Sanremo degli anni '90 con i ragazzi del Consiglio Direttivo del Club. Al Circolo Canottieri di Sanremo si è svolta ieri sera un'entusiasmante conviviale tra le vecchie glorie e i giovani che portano avanti il club con intraprendenza e determinazione.

Amici che si sono rivisti dopo anni, racconti di episodi vissuti, progetti service realizzati e da realizzare, il tutto condito da divertenti sketch del gruppo dei ‘Sanremezzi’, tra cui veri mattatori della serata Marco Lupi, Alberto Asseretto e Roberto Oliva, suscitando le risate di tutti. E non da meno il simpaticissimo saluto iniziale del piccolo Pietro ‘messaggero’ e figlio di Alberto Asseretto.

Un incontro ideato da Luca Lombardi e realizzato grazie alla collaborazione di Giovanni Ghinamo e del Presidente in carica Umberto Bistolfi. Presenti numerosi ex soci: Monica Viale, Arianna Lagorio, Manuela Mencarelli, Alessandra Cremieux, Camillo Allione, Romina Conterno, Davide Ghirardelli, Matteo Goya, Antonio La Rocca, Davide Lanteri, Cristina e Stefano Barabino.

E in rappresentanza dei tanti rotaractiani del Distretto, Sara da Santhià. “Sicuramente un evento da ripetersi – hanno detto i partecipanti - magari in occasione degli auguri di Natale. E chissà che non sia il ‘la' per una rentree dei ‘Sanremezzi’ in città.