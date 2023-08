Santo Stefano al Mare: sabato prossimo ‘Una notte al museo MURR - Un mare di eventi’

Sabato prossimo, dalle 19:30 al Museo del Relitto Romano a Santo Stefano al Mare si terrà l’appuntamento ‘Una Notte al Museo MURR - Un mare di eventi’, una serata dedicata ai più piccoli e non solo, in cui verranno raccontate le bellezze del nostro mare.

La stagione estiva di Santo Stefano al Mare prosegue con eventi dedicati al mare, alla nostra ricchezza che si nasconde nei fondali: dalla secca, ai relitti di navi e velivoli, dai tappeti di Posidonia, alle numerose specie di flora e fauna che abitano i nostri fondali.

“Luglio si è concluso con una mostra fotografica organizzata al MURR Museo del Relitto Romano - commenta il Consigliere Comunale Remo Ferretti - in collaborazione con ‘I Delfini del Ponente’, evento che ha suscitato grande interesse, come le giornate di snorkeling, che hanno fatto scoprire ai più piccoli i fondali marini e le loro creature. Nell'ottica di sensibilizzare ed informare cittadini e turisti, è stato organizzato presso il MURR, il giorno sabato 5 agosto dalle 19:30, l'evento ‘Una Notte al Museo, un mare di eventi’ in collaborazione con i ‘Delfini del Ponente’, che descriveranno le bellezze del Santuario dei Cetacei. A seguire, la scrittrice Patrizia Massano racconterà il viaggio di ‘Patty nel mondo incantato di Posidonia’.

Conclude Ferretti: “Tutti gli eventi legati al nostro mare sono stati un successo, dalla serata divulgativa allo snorkeling, ai laboratori sulla spiaggia alla Mostra per sensibilizzare i più piccoli ed informare i più grandi sull'immenso tesoro che abbiamo e che dobbiamo imparare a rispettare ed amare".