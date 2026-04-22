A Ventimiglia l'incontro con l’erborista Giovanni Conte: le virtù delle piante al centro del benessere naturale

Si svolgerà oggi pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Salone Sant’Agostino, un interessante incontro dedicato al mondo delle piante e al loro impatto sul benessere umano. Protagonista dell’evento sarà l’erborista Giovanni Conte, che guiderà il pubblico in un percorso alla scoperta delle proprietà naturali e terapeutiche offerte dalla natura. L’iniziativa mette al centro un concetto tanto semplice quanto potente: “Abbiamo la fortuna di avere il più grande laboratorio chimico testato in milioni di anni, che è la Natura”. Un patrimonio immenso, fatto di conoscenze antiche e tradizioni che ancora oggi trovano conferma nella moderna farmaceutica, sempre più attenta alle proprietà delle piante.

Durante l’incontro, il relatore offrirà un momento di confronto diretto con i partecipanti, in un dibattito aperto e prezioso, nel quale verranno svelati alcuni dei segreti più accessibili del mondo vegetale, utili per migliorare il benessere quotidiano. La conferenza è gratuita, in linea con la maggior parte delle iniziative promosse da Auser, da sempre impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo e il coinvolgimento della comunità. Un impegno che si traduce in eventi culturali e informativi capaci di valorizzare il territorio e le persone.

L’organizzazione desidera inoltre ringraziare Giovanni Conte per la disponibilità e la collaborazione nella promozione dell’iniziativa, resa possibile anche grazie all’anticipo dell’incontro rispetto alla programmazione iniziale, a causa dell’indisponibilità tecnica del relatore Francescotti. L’appuntamento si inserisce pienamente nel mandato sociale di Auser, offrendo ai cittadini un’occasione concreta per approfondire tematiche di grande interesse legate alla salute e al benessere, attraverso un approccio naturale e consapevole.