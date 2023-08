Sanremo: ricercato per omicidio, arrestato 60enne con un mandato di cattura europeo

Fermato e arrestato un 60enne piemontese senza fissa dimora con precedenti di polizia. L’uomo è stato individuato domenica scorsa nel pressi del Palafiori di Sanremo da una volante del commissariato matuziano intervenuto a seguito di una segnalazione al 112.



Dopo gli accertamenti effettuati, è risultato a carico del soggetto un mandato di arresto europeo oltre a numerosi precedenti di polizia. Subito coinvolto il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha confermato l’attualità del mandato, pertanto, è stato arresto per il reato di omicidio colposo per fatti accaduti in Romania e condotto presso la Casa Circondariale di Sanremo.