Sanremo: 21enne rubava scooter in giro per la città, arrestato dalla Polizia nel cuneese

Un 21enne della provincia di Cuneo è stato arrestato dalla Polizia di Sanremo, per decine di furti commessi nella città dei fiori. L’arresto è stato messo a segno il 29 luglio scorso quando, gli agenti del Commissariato hanno arrestato il giovane, che è di origini milanesi e durante l’estate si trovava a Sanremo.

Insieme ad altri coetanei, nel corso del 2021 aveva messo a segno decine di scooter. Il modus operandi era sempre lo stesso: la sera e la notte si recavano almeno un paio di persone a bordo di uno scooter nel posto individuato per i furti. Forzavano il nottolino, accendevano la moto collegando i fili e poi andavano via in sella ai due scooter.

Per i fatti contestati al ventunenne è stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione, visto che deve espiare una di tre anni. Il giovane è stato arrestato mentre si trovava in una comunità a Saluzzo ed è stato condotto in carcere a Cuneo.