Vertice su Ospedale Unico Taggia: "Entro fine anno il Comune approverà la variante"

Al centro dell'incontro la road map per definire i prossimi passi, il tutto a pochi giorni dall'invito dell'assessore regionale ad ASL 1, ad accelerare per rispettare le tempistiche.

Su questo aspetto Stucchi ha tagliato corto dicendo che i tempi sono corretti. Entro fine anno la variante approderà in comune, così come confermato anche dal primo cittadino. Completato questo passaggio si andrà verso la gara, progettazione e assegnazione, con tempistiche previste entro due anni.





"Abbiamo messo a punto lo stato dell’arte. Stiamo rispettando i tempi ed entro fine anno verrà approvata la variante urbanistica. Poi si passerà al progetto” - ha detto il Direttore Generale di ASL 1 - Cambia qualcosa sulle tempistiche, dopo l’esortazione dell’Assessore Gratarola? “E’ ben accetta ma noi stiamo proseguendo pur non essendo facile la progettazione, sia sulla parte edilizia che sui contenuti. Da capire anche cosa fare tra Pietra Ligure e Taggia”. Per le tempistiche successiva alla variante urbanistica? “Si dovrà fare ed assegnare la gara di progettazione. Questa sarà lunga perché progettare un ospedale è complesso. Sull’inaugurazione possiamo dire che, entro i prossimi due anni avremo le gare operative"."Abbiamo chiesto un confronto costante con gli enti coinvolti e, oggi abbiamo avuto questa importante riunione per fare il punto sul percorso organizzativo che dovrà portare all’approvazione della variante al piano regolatore e, quindi, i passaggi successivi. Siamo in linea ed entro fine anno c’è l’obiettivo per approvare la variante al piano, che ha un percorso obbligato. - aggiunge il sindaco Conio - Sono arrivati, alcuni giorni fa gli elaborati relativi alla Vas da parte di Asl. Ora manderemo tutto in Regione per la verifica preliminare e dopo ci sarò l’approvazione in Consiglio”.

L'Ospedale Unico sorgerà nell'area a nord della stazione ferroviaria, andando a cambiare il volto della piana di Taggia. Sarà una struttura imponente, conterà 618 posti letto, 520 per pazienti acuti, avrà un area per l'atterraggio dell'elisoccorso e molto altro, con l'obiettivo di cambiare la gestione sanitaria locale. Una operazione che richiederà anche un adattamento del territorio, a partire dalle strade e dalla gestione dei sottoservizi collegati al nuovo nosocomio.