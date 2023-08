Sanremo: ringraziamenti di un nostro lettore al personale del pronto soccorso al 'Borea'

Un nostro lettore, Giancarlo Bruno, ci ha scritto per ringraziare il personale del pronto soccorsi di Sanremo:

“Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo , che tanto si prodiga per alleviare le sofferenze dei pazienti. Il mio plauso in assoluto al Dottor Olgi Begici che con professionalità, competenza, ma soprattutto con moltissima disponibilità, grande umanità ed empatia mi ha aiutato a trovare il percorso giusto per risolvere i miei problemi si salute. Ancora grazie!”