Ventimiglia: istituzione ‘Commissione Agricoltura’, il sindaco in sintonia con Sismondini, ma..."

“Ho letto della proposta del Consigliere Sismondini di istituire una ‘Commissione Agricoltura’ per approfondire problemi e idee per il settore. Una proposta che, seppur appresa dai giornali, mi trova completamente d'accordo” – commenta il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

“A settembre avremo modo di definirne modalità e finalità per evitare che il tutto si riduca meramente ad una proposta di bandiera anziché in un organismo realmente operativo. Posso già tranquillizzare il Consigliere Sismondini in merito, dato che l'Assessore Calcopietro, a cui è assegnata la delega alla Terra, ha già avuto incontri con le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli anche su questo tema.

La nostra idea, come già ribadito in campagna elettorale, è di avvicinare l'amministrazione comunale a Regione Liguria per apprendere e condividere informazioni sul mondo agricolo viste le preminenti competenze giuridiche e le disponibilità economiche dell'Ente regionale. L’impegno preso dall'Assessore Calcopietro con gli imprenditori agricoli locali sta trovando attuazione attraverso l’elaborazione di un piano d’azione sul territorio. Anzichè comunicarlo a mezzo stampa, il consigliere Sismondini avrebbe potuto rivolgere il quesito all’Assessore competente e agli uffici, i quali avrebbero sicuramente risposto in maniera esaustiva”.