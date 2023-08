Ventimiglia: sabato il 1° Meeting Provinciale di Vela, una giornata tra sport e divertimento

Sabato a Ventimiglia, si terrà la Festa della Vela, primo meeting provinciale delle scuole di vela dell’estremo ponente ligure. Si tratta di una manifestazione organizzata dal Circolo Velico Ventimigliese per conto della FIV (Federazione Italiana Vela). Le attività andranno avanti per tutto il giorno, presso la Base Nautica del Circolo sul lungomare Varaldo 4, in località Nervia e sono rivolte ai ragazzi tra i 6 e i 13 anni iscritti nelle realtà veliche della riviera dei fiori.



Sono previste attività ludico ricreative sia in acqua che a terra insieme agli istruttori della FIV che faranno apprendere i primi passi di "Gioco Vela”. La manifestazione si terrà anche in caso di condizioni meteo avverse con le attività a terra. Nel pomeriggio avrà luogo la premiazione con la consegna di un attestato di partecipazione all’evento e premi per tutti.