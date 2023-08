Calcio: la Sanremese si presenta alla città e alle istituzioni, foto di rito al Casinò e in centro (Video)

E' stata presentata questo pomeriggio, al Casinò, la Sanremese che sta per iniziare la stagione 2023/2024 dopo il secondo posto dello scorso anno. Anche per il prossimo i biancoazzurri affronteranno il campionato di Serie D, puntando nuovamente al salto di categoria, anche se meno in pompa magna di 12 mesi fa.

Il tecnico Giannini è stato confermato mentre la rosa è stata ampiamente rinnovata, con l'inserimento di molti giovani. Il ritiro pre campionato è già iniziato e ora sono previste alcune amichevoli.

Sabato prossimo alle 19, al Comunale di Sanremo l’amichevole contro la Sampdoria Primavera, che sarà preceduta (alle 17) dal match tra le classi 2012 e 2013 del settore giovanile. Domenica 13 agosto alle 20, sempre al Comunale contro i francesi del Saint Sylvestre, anche in questo caso anticipata dalle classi 2011 e 2012. Domenica 20 agosto alle 18, al comuale arriverà l’Under 18 del Genoa, anticipata dai settori giovanili 2013 e 2014.

E' un mister Gabriele Giannini tanto sorridente quanto determinato quello visto oggi pomeriggio di fronte al Casinò di Sanremo, per la presentazione della Prima Squadra matuziana.