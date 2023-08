Sanremo: se ne va un altro pezzo di storia, rimossa l'edicola di corso Garibaldi (Foto e Video)

Dopo l’attesa delle ultime settimane e qualche polemica da parte dei commercianti, da questa mattina alle 7.30 il chiosco che per decenni ha ospitato l’edicola di corso Garibaldi è un ricordo dei sanremesi.

Una ditta ingaggiata dal comune, infatti, ha iniziato il lavoro alle 6.30 e, in un’ora circa è riuscita a rimuovere il chiosco che, per tanti anni ha fatto la storia della via commerciale matuziana.

Qualche piccolo problema per la rimozione. All’inizio gli operai hanno tentato di alzarlo per poterlo far entrare nel camion, ma senza riuscirvi. Dopo aver distrutto la parte più alta, invece, è stato più semplice alzare e rimuovere quella più bassa.

Ora servirà un intervento di un’altra ditta specializzata per pulire il marciapiede, visto che le mattonelle sono particolarmente sporche e rovinate dopo tanti anni sotto il chiosco. L’edicola è stata installata, secondo il ricordo dei commercianti della zona, all’inizio degli anni ’60 e, dopo la gestione della famiglia Bacchilega, negli ultimi tempi era stata presa da Fabio Ormea, anche lui storico giornalaio sanremese (prima in via Dante Alighieri).

Ad inizio anno si è spostato in un esercizio poco distante ed ha liberato il chiosco, oggi rimosso.