Giovedì possibile interruzione del servizio idrico a San Bartolomeo al Mare

Si potrebbero verificare disservizi nell'erogazione dell'acqua potabile, se non addirittura interruzioni totali del servizio. "Potranno registrarsi anche casi di opalescenza nell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire. - spiegano da Rivieracqua e aggiungono - Eseguiremo attività di monitoraggio costante dei suddetti lavori per limitare i disagi all'utenza. Ci scusiamo per il disagio arrecato, precisando che si tratta di una evenienza non dipendente da nostra volontà ma conseguente ad attività svolta da terzi".