Sanremo: lavori al parcheggio, domani sera divieto di transito e sosta in piazza Eroi e in via Martiri

Divieto di transito e di sosta, domani sera dalle 19.30 e fino al termine dei lavori (previsti nelle prime ore del mattino successivo) in piazza Eroi Sanremesi e via Martiri a Sanremo. Il divieto è previsto nei tratti debitamente segnalati, saranno vietati il transito e la sosta a tutti veicoli.

I divieti sono stati disposti per la realizzazione del parking interrato di piazza Eroi Sanremesi, essendo necessario eseguire opere per predisposizioni elettriche e per la realizzazione di segnaletica orizzontale di cantiere.