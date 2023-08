Rigenerazione urbana, Castelvittorio partecipa a nuovo bando regionale per completare la “Piazza delle Feste" (Foto e video)

Il comune di Castelvittorio parteciperà a un nuovo bando regionale di rigenerazione urbana per completare la “Piazza delle Feste". Lo annuncia il sindaco Gian Stefano Oddera.

L'area destinata alle manifestazioni culturali e ai festeggiamenti del Comune, inaugurata lunedì scorso, potrà così essere completamente riqualificata con un nuovo intervento che costerà all’incirca 177mila euro. "Abbiamo già presentato domanda, con un progetto pronto, per partecipare a un nuovo bando di rigenerazione urbana della Regione Liguria che ci permetterà di accedere ad un ulteriore finanziamento che servirà a completare definitivamente l’area” - dice il sindaco Oddera.

Il paese della val Nervia ha approvato con una delibera di Giunta il progetto esecutivo per avere un nuovo luogo di incontro e aggregazione completamente recuperato e rinnovato. "Siamo fiduciosi di riuscire ad avere questo finanziamento per completare nel modo migliore la nostra area. Potremo sistemare la zona dove suona l’orchestra, completare la pavimentazione, mettere un’illuminazione a led e cambiare la rete di recinzione con delle ringhiere” - svela il primo cittadino - “Vogliamo completare quest’area in modo da renderla fruibile nel migliore dei modi”.