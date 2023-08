Sanremo: incendio di un mese fa a Villa Helios, i due clochard vennero salvati da tre Carabinieri 'eroi'

La notizia è di un mese fa ma è trapelata soltanto nelle ultime ore e riguarda tre Carabinieri della Stazione di Sanremo veri e propri eroi che, il 4 luglio scorso, hanno salvato due clochard che erano totalmente ubriachi e dormivano all’interno della Villa Helios di corso Marconi, mentre la stanza dove si trovavano ha preso fuoco.

I tre Carabinieri, intervenuti a supporto dei Vigili del Fuoco, sono stati chiamati dagli stessi proprio perché dovevano assolutamente lavorare allo spegnimento dell’incendio e, in attesa delle altre squadre in arrivo, non si sarebbero potuti occupare dei due clochard.

I Carabinieri, senza pensare a eventuali problemi a cui potevano incorrere, si sono gettati tra le fiamme ed hanno portato fuori i due senzatetto. In preda ai fumi dell’alcol e nel sonno, i clochard non si erano resi conto di quanto stava accadendo. Senza l’intervento dei militari sanremesi, i due sarebbero andati incontro sicuramente ad una forte intossicazione ma rischiavano anche qualcosa di peggio.

I tre Carabinieri hanno preso i due a mani nude e li hanno portati fuori dalla stanza dove il fumo era meno intenso e, quindi, li hanno accompagnati di sotto, dove sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e dalle ambulanze. Anche a loro è servito un po’ di ossigeno visto che, durante il soccorso hanno respirato il fumo generato dall’incendio. Ma, fortunatamente, non sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Un intervento che testimonia, anche se non ce ne era bisogno, il coraggio e l’abnegazione dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine che, ogni giorno, sono in mezzo alla strada per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di tutti. Anche, come in questo caso, di persone che vivono ai margini della società.