Presunte minacce e uso di una pistola contro auto, Conio "Dall'agente intervento tempestivo e doveroso"

L'accaduto ruota intorno all'uso della pistola da parte dell'agente per intimare l'alt ad un'auto che improvvisamente aveva oltrepassato le barriere antiterrorismo. Una situazione delicata che offre ulteriori spunti di riflessione per il sindaco: "Senza alcuna autorizzazione, infrangendo le norme di sicurezza vigenti, l’auto della Signora, peraltro con matricola estera, superava i varchi di sicurezza, e entrava nell’area ancora destinata al pubblico. Col senno di poi è emerso con chiarezza quanto questo fatto era da considerarsi innocuo, più arduo comprenderlo però nell’immediatezza dei fatti. - analizza Conio - Sarebbe stato certamente molto più semplice da parte sua, attendere ai varchi e chiedere agli Agenti lì presenti l’autorizzazione ad accedere all’area, cosa che però non è stata fatta".

L'ha detto il sindaco di Taggia , Mario Conio , replicando così alla versione ribadita oggi da Cristina Barabino (LINK) , in merito alle presunte minacce ricevute da un agente della Polizia Locale che avrebbe sfoderato la pistola per fermare la donna in auto mentre oltrepassava, senza autorizzazione, i varchi dell'antiterrorismo per raggiungere la suocera impossibilitata a camminare.

"Comprensibile quindi la reazione dell’Agente che aveva percepito un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. Cosa staremmo dicendo se, invece della signora, sull’auto fosse stato presente un malintenzionato? O ancora, cosa avremmo detto, se all’ingresso dell’auto nell’area pedonale, cosa di per se vietata e pericolosa, l’agente stesso fosse stato inerte o inoperoso? Ne avremmo biasimato l’inerzia e inefficacia. - afferma il sindaco - Cosa che invece non ho gradito, e di questo si, mi sono effettivamente scusato con la signora, è stata la discussione che parrebbe essere sfociata in un diverbio poco consono ad una divisa".

Faremo le opportune verifiche

"Anche su questo faremo le opportune verifiche per appurare quanto effettivamente accaduto ma certamente pretendo che i nostri Agenti sappiano sempre svolgere con autorevolezza e zelo il loro difficile compito, senza scadere nel confronto o litigio. Permettetemi infine un’ultima considerazione: ogni giorno i nostri Agenti e le Forze dell’ordine compiono un compito durissimo e di grande responsabilità nella tutela della nostra sicurezza e meritano per questo la nostra gratitudine e rispetto. Loro dovere è svolgerlo con il massimo zelo e attenzione. Compito dei cittadini però è quello di rispettare le leggi e, in questo caso, sia chiaro non è accaduto, generando una situazione che poteva assumere connotati drammatici" - conclude il sindaco Conio.