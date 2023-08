Il musicista sanremese Davide Laura tra i 24 scelti a New York dalla Metropolitan Transportation Authority

C’è anche il sanremese Davide Laura tra i 24 musicisti e gruppi che sono stati scelti dalla Metropolitan Transportation Authority per il programma Music Under New York, dopo le audizioni della scorsa settimana.

Laura è stato ascoltato tra i 40 che erano stati scelti, a loro volta dalle 128 domande, il 28 giugno scorso al Grand Central Madison. Ai musicisti sono stati concessi cinque minuti per esibirsi dal vivo per il pubblico e una giuria composta da musicisti e professionisti della musica. I giudici hanno valutato le prestazioni in base a una serie di criteri di qualità, varietà e adeguatezza per l'ambiente.

La Metropolitan Transportation Authority sta collaborando con ‘We love Nyc’ e Shutterstock per introdurre il premio ‘Riders' Choice’. Da ieri i newyorkesi e non solo possono votare sul sito web della MTA il loro preferito tra i tre finalisti dell'audizione e, il primo vincitore assoluto di ‘Riders' Choice’ sarà annunciato nei prossimi giorni.