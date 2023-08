Riva Ligure: scontro tra un furgone e uno scooter sull'Aurelia, 18enne in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio poco prima della 17 a Riva Ligure sulla via Aurelia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che ha visto lo scontro tra un furgone ed un'auto. Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, una 18enne. Sul posto è intervenuto il personale medico del 188 e un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia, che ha portato la giovane in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito lievi rallentamenti per consentire i soccorsi.