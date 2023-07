‘RDS Summer Festival’, il sindaco di Sanremo Biancheri: "Evento andato oltre ogni aspettativa di partecipazione!"

“15 mila persone in due giorni. Moltissimi giovani, tante famiglie. Tanta bella musica, una splendida atmosfera. Volevamo portare un Festival estivo per residenti e turisti, abbiamo vissuto un evento di due giorni andato oltre ogni aspettativa di partecipazione. “Questo il commento postato sui social dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a seguito del successo riscontrato per l’evento di due giorni di Radio Dimensione Suono.

“Grazie a RDS, con cui abbiamo anche posto basi importanti per il futuro. Grazie a Regione Liguria per il contributo.E grazie alle decine di donne e uomini della sicurezza e del volontariato impegnati sul campo affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Una bella festa. Viva Sanremo!”.