Bordighera Blu Park, alla rotonda di Sant’Ampelio serata divulgativa sull'ambiente marino (Foto e video)

Alghe, stelle marine, granchi, meduse, Posidonia e ricci sono alcuni degli argomenti trattati durante la serata divulgativa, aperta a tutti, alla scoperta delle bellezze del mare di Bordighera e del progetto Bordighera Blu Park andata in scena, ieri sera, alla rotonda di Capo Sant’Ampelio.

Video e fotografie hanno mostrato ai presenti e ai ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 12 anni, che hanno preso parte ieri mattina alla bio-passeggiata in spiaggia, le bellezze del mare di Bordighera per far conoscere a tutti le peculiarità dell’area di Capo Sant’Ampelio e promuovere ulteriormente il turismo consapevole. "Il mare, purtroppo, non ci ha permesso di uscire a fare il nostro bio-snorkeling e così abbiamo organizzato, dopo una piccola lezione di biologia dedicata agli animali del mare, una bio-passeggiata in spiaggia alla scoperta di fauna e flora dell’ambiente costiero che ha fornito tanti spunti educativi e didattici per coinvolgere i partecipanti“ - ha detto la biologa marina Monica Previati - “Pensavamo di non avere niente da osservare a causa della mareggiata e dell'impossibilità di andare in acqua e, invece, la spiaggia ci ha restituito grandi tesori“.

Una serata alla scoperta di fauna e flora del mare di Bordighera. “Osservando la biodiversità sulla spiaggia di Bordighera abbiamo visto un mini-granchio, lanterna di Aristotele (la 'bocca' del riccio di mare) e una stella marina“ - fa sapere Franco Borgogno dell’European Research Institute e responsabile del progetto - "Siamo riusciti a osservare una piccola parte di quello che avremmo potuto vedere facendo lo snorkeling ma abbiamo dato ai partecipanti l’idea della ragione per cui portiamo avanti il progetto Bordighera Blu Park: conoscendo la ricchezza della biodiversità del mare, in particolare di questo angolo di mare a Capo Sant’Ampelio, diventa molto più chiara e più semplice la ragione per cui dobbiamo tutelarlo. Passeggiando sulla spiaggia abbiamo potuto osservare quello che altrimenti non avremmo visto, imparando, quindi, a soffermarci sui dettagli e a percepire così la ricchezza di questo ambiente". L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Informare e lo stabilimento Amarea. Durante la serata è stato, inoltre, consegnato ai partecipanti un piccolo riconoscimento. Era presente, per l'occasione, l'assessore di Bordighera Martina Sferrazza.

Dall’inizio del 2023 Bordighera Blu Park promuove azioni orientate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dell’ambiente marino che si apre intorno a Capo Sant’Ampelio, dalla costa alle aree profonde, non accessibili a tutti. Dopo le attività con la scuola primaria ha promosso una giornata di immersione nell’area dei “Tuvi”, antistante il Capo, ed è attivo nello storytelling divulgativo per far conoscere al pubblico più vasto possibile il mare di Bordighera. Di recente il progetto è stato tra i protagonisti del programma Lineablu di Rai1. Bordighera Blu Park è realizzato da European Research Institite e dalla biologa marina Monica Previati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del comune di Bordighera. Tutelare, proteggere e valorizzare sono le missioni del progetto che racconta i diversi habitat di Capo Sant’Ampelio, dalla costa passando per i trenta metri di profondità dei “Tuvi e arrivando alle “Bianche”, una zona profonda, poco conosciuta, accessibile solo ai subacquei più esperti, che si distingue per la presenza di specie rare, di estrema valenza scientifica. Bordighera Blu Park vuole recuperare questo peculiare ecosistema proteggendone la biodiversità e favorendo la promozione di modelli di gestione sostenibile. Il progetto si svilupperà fino al 2025 arrivando a garantire la rinaturalizzazione e la completa fruizione naturalistica dell’area di Capo Sant’Ampelio.