Triora: martedì 1 agosto la prima del cortometraggio fantasy Artifex girato in Valle Argentina

Arriva dopo ben tre anni Artifex, cortometraggio fantasy Diretto da Davide Avena & Simone Caridi e prodotto da Skull Joke Production, Sagitta Production e Claudio Cecchi Fotografia. Martedì 1° agosto alle 21.15, in località boschetto a Triora, è prevista la 'prima' aperta al pubblico per il film girato in Valle Argentina, da Montalto al Saccarello passando per Verdeggia Gavano e molto altro.

L’intento e l’ambizione è sicuramente di raccontare una bella storia, ma anche di di mostrare come i nostri luoghi possano essere location fantastiche e uniche per opere cinematografiche.

Durante la serata verrà proiettato il cortometraggio di circa 25 minuti che narra il viaggio dell’Artefice (interpretato dallo stesso Davide Avena): un uomo inviato dalla dea in grado di creare amuleti chiamati “Manufatti” ciascuno contenente un potere magico. La dea è la madre terra che vuole dare un’ ultima possibilità alla razza umana in via di estinzione e rimasta in piccole comunità. tuttavia, il protagonista dovrà confrontarsi con la malvagità dell’essere umano. A seguire il backstage per raccontare lo sviluppo del progetto.

“Artifex - racconta Davide Avena - è il ritrovarsi di amici, nel tempo libero, per creare qualcosa tutti assieme. Questa è la sua grande qualità, non è solo il prodotto di professionisti, ma di amici che amano questa terra. Scenografie pazzesche che non hanno nulla da invidiare alle produzioni più blasonate, la creatività di tanti artisti del Ponente Ligure. Se poi tutto questo vi farà scaturire anche solo una piccola emozione, beh… il cammino dell’Artefice non sarà stato vano”.

“Sicuramente un viaggio emozionante - aggiunge Simone Caridi - non solo quello intrapreso dall’Artefice, ma fisicamente quello che abbiamo intrapreso tutti noi nel 2019, tra difficili giornate di ripresa in luoghi spesso isolati complicati da raggiungere, ma di una bellezza unica. Ora dopo le numerose vicende di questi anni riusciremo a mostrarlo al pubblico di casa, in quanto sta già girando in alcuni festival italiani con buoni riscontri. Spero davvero che traspaia l’amore e la dedizione che tutti quanti hanno messo in questo progetto e che ringraziamo e ringrazieremo in questa prima serata”

Il Cast principale è rappresentato da Daniele Giacu, Davide Avena, Claudio Cecchi, Ferruccio Mercatelli, Andrea Biondo, Silvia Villa, nella troupe alla fotografia di Simone Caridi e Matteo Martini, sceneggiatura Davide Avena e Simone Esposito, drone Claudio Cecchi, musiche di Luca Schiappacasse e Davide Baglietto, suono di Francesco Genduso.