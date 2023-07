Sanremo: ieri il direttivo di FdI, Consiglio "Serata costruttiva in vista delle prossime tornate elettorali"

il coordinatore cittadino sanremese di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, ha convocato il Direttivo alla presenza del vice coordinatore, Graziano Pedante, del capogruppo in Consiglio Comunale Luca Lombardi e del portavoce provinciale Fabrizio Cravero.

“E’ stata una serata costruttiva e produttiva - dichiara Consiglio - durante la riunione, infatti è stata ribadita la linea politica del nostro partito ma sono anche state definite le azioni e l’aspetto organizzativo programmando iniziative da portare avanti fino a fine anno”.

"L’organizzazione e la programmazione – prosegue - fanno parte del Dna del nostro partito, vogliamo farci trovare pronti alle prossime elezioni del 2024 e, soprattutto, confermarci anche in questa tornata elettorale come primo partito cittadino. Un obiettivo che crediamo possa concretizzarsi anche perché Fratelli d'Italia Sanremo può contare su una forte squadra consolidata, composta da donne e uomini, legati al partito. Ma sono anche molte le persone che ci stanno contattando per avvicinarsi al partito di Giorgia Meloni, (che dagli ultimi sondaggi è fermamente il primo partito in Italia) e che ci stanno offrendo il loro sostegno e la disponibilità per le prossime tornate elettorali, amministrative ed Europee del 2024. Voglio ringraziare tutti i tesserati e simpatizzanti che continuano ad aumentare ed a confermarci la loro fiducia”.

“Durante la serata - chiosa Graziano Pedante - siamo stati raggiunti telefonicamente dal Senatore Gianni Berrino che ci ha relazionato sull’attività di Governo ed è stata anche l'occasione per fare una breve analisi di politica locale. Nel contempo ha salutato i presenti ed augurato a tutti buon lavoro”.