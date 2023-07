Sanremo: un concerto per gli ospiti della residenza 'Orpea' grazie all'Orchestra Sinfonica

Assistere dal vivo all’esibizione della stessa orchestra che ogni anno accompagna i grandi artisti della musica sul palcoscenico dell’Ariston durante i Festival della Canzone Italiana.

Domani gli anziani ospiti di Residenza Julia di Sanremo, RSA del Gruppo Orpea Italia, avranno l’occasione di ascoltare l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che si esibirà per loro in un concerto unico ed esclusivo. Gli ospiti della struttura potranno ascoltare, eseguite dal vivo, le arie “leggere” di Ottorino Respighi, Jean Sibelius, Béla Bartók, Antonin Dvoràk, Johannes Brahms, Manuel de Falla, Zequinha De Abreu, Johann Strauss jr. e Johannes Brahms.

Il concerto inaugura la seconda edizione di Musica dei Borghi 2023 “Viaggiar Danzando”, rassegna musicale ideata da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal suo direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, che ogni anno tocca i borghi più belli del ponente ligure.

“Siamo onorati e molto felici che l’Orchestra Sinfonica di Sanremo abbia scelto la nostra struttura come prima tappa della rassegna “Musica dei Borghi 2023”- racconta Federica Cozza, direttrice di Residenza Julia - “Per i nostri residenti è un momento di aggregazione culturale unico. Ma non è il solo, siamo sempre alla ricerca di attività terapeutiche e di intrattenimento che rendano piacevole, oltre che stimolante, il soggiorno presso la nostra struttura”.

“La musica ha un potere incredibile e siamo felici di poterla portare in una residenza per anziani – dichiara il Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo. “La musica, anche quella classica, è per tutti. Perché le note possono essere cura, conforto, stimolo, immaginazione. Scegliere la Residenza Julia come prima tappa della nostra rassegna è il nostro modo di essere solidali e vicini alle persone più fragili. Vogliamo fare un regalo alla città di Sanremo e ai suoi cittadini nel modo può consono per noi, suonando i nostri strumenti”.