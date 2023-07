Sanremo: agente penitenziario aggredito da un detenuto con la gamba di un tavolo in Valle Armea

Un ispettore della Polizia Penitenziaria di Sanremo è stato ferito, nel pomeriggio di ieri, da un detenuto magrebino, in carcere per omicidio.

L’uomo, che si trovava ristretto nella quarta sezione a ‘regime aperto’, ha tentato prima di aggredire un detenuto e, dopo l’intervento degli agenti, si è scagliato contro di loro con tutta la ferocia possibile, brandendo un piede di un tavolo e ferendo l’ispettore, poi giudicato con una prognosi di 10 giorni.

Solo grazie al cordone-scudo fatto dagli uomini della Polizia Penitenziaria – ha detto il segretario regionale della UilPa Penitenziara - si è riusciti a bloccare e immobilizzare il detenuto a mani nude. Ogni giorno nelle carceri si registra un vero e proprio bollettino di guerra, con feriti e, talvolta, qualche morto, per la violenza scatenata da detenuti di fatto vittime anche loro dell’inefficienza del sistema e abbandonati a sé stessi al pari degli operatori. In attesa di conoscere il dato ufficiale sul numero degli aggrediti, prima secretato e poi promesso dai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dalle nostre stime, approssimate per difetto, sono ormai più di 120 al mese gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria che subiscono violenza fisica”.

Pagani chiede interventi urgenti ed equilibrati, quanto tangibili, nei maggiori penitenziari che consentano di affermare la presenza dello Stato: “Certo è – evidenzia - che non si può continuare a restare inermi a fronte di omicidi, suicidi, e disumane aggressioni. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Ministro della Giustizia e il Governo non possono abdicare al rispettivo ruolo. E’ necessario un decreto carceri per affrontare l’emergenza, fatta soprattutto di un vuoto organico della Polizia penitenziaria di 18mila unità, di sovraffollamento detentivo (Sanremo 270 detenuti su 220 previsti), di equipaggiamenti, strumentazioni e tecnologie inadeguati, nonché di disorganizzazione ancestrale. In mancanza, però, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – termina Pagani - deve mettere in campo una strategia immediata, anche prevedendo l’impiego del Gruppo Operativo Mobile e assicurando una guida, con un comandante della Polizia penitenziaria e un direttore, in ogni carcere. Di certo, non si può continuare a restare supini a fronte dello sfacelo imperante”.