Dolceacqua: uomo trovato senza vita nel rio Barbaira, inutile la mobilitazione di soccorsi (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, dalle 14 di oggi sul rio Barbaira (nella zona rio Mulino), tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina. Per cause ancora in via d’accertamento un uomo di 58 anni, Romeo Barbalace residente a Vallecrosia, è caduto nel fiume ed è stato trovato senza vita.

Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, insieme alla Croce Azzurra di Vallecrosia, i Vigili del Fuoco oltre al Soccorso Alpino. Secondo le prime informazioni sarebbe stata una donna ad avvistare l'uomo riverso sul greto del corso d'acqua. Al momento non si sa da quanto tempo l'uomo è morto e solo l'autopsia potrà rivelarlo.

E’ stato anche chiesto l’ausilio dell’elicottero Grifo che è arrivato da Albenga. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Dolceacqua.