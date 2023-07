Sanremo: ai bagni “Lido” l’apericena felino della Lega del Gatto (Foto)

Allo stabilimento balneare “Lido” di corso Trento e Trieste è andato in scena l’Apericena Felino organizzato dalla Lega del Gatto di Sanremo. Tante le persone intervenute a sostegno dell'iniziativa volta a sensibilizzare in merito ai problemi legati al randagismo e allo sforzo che l’associazione fa quotidianamente, con i fondi non sufficienti e pochi volontari a disposizione, nello sfamare i gatti, nella campagna di sterilizzazione e laddove necessita nel curare i piccoli amici malati.

A dare il benvenuto ai volontari, sostenitori ed amici il vice presidente della Lega del Gatto di Sanremo Lorena Pallini e il consigliere Cinzia Astraldi. “La Lega del Gatto di Sanremo ringrazia tutti i partecipanti all’evento - dichiarano dall’associazione - in particolare i consiglieri comunali Ethel Moreno e Umberto Bellini. Un sentito ringraziamento per la riuscita dell'evento a Mattia, Daniel e Daniele gestori dei bagni “Lido” e a tutto il loro staff di ragazze e ragazzi”.