Ospedaletti rende omaggio a Fausto Papetti nel 100° anniversario della sua nascita

Un auditorium di Ospedaletti gremito per rendere omaggio al maestro Fausto Papetti, nel centenario della nascita.

Ospedaletti e l’amministrazione comunale hanno voluto ricordare il sassofonista che nel corso della sua carriera vendette oltre 30 milioni di long playing con una serata che ha visto protagonisti sul palcoscenico i musicisti dell’orchestra sinfonica di Bordighera diretti dal maestro Dalprà e nel sassofonista Simone Giacon. Il programma prevedeva i brani più celebri che il maestro Papetti eseguì durante il suo lunghissimo percorso musicale.



Ad aprire la serata è stato il brano “Estate violenta” che nel lontano 1959 rese celebre Papetti. Sono state poi riproposte canzoni tratte da film come “Love Story”, “Djamballa” e “Histoire d’O”, brani della tradizione cistica come “Take five”, “How Insensitive” e “Fly me to the moon”, per passare poi a “Soleado”, “Samba patì”, “Memories”, “Feelings” e per concludere poi con un classico dei classici, “Polvere di stelle”. Al termine dell’evento il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti ha pubblicamente ringraziato i figli di Fausto, Cinzia e Marco, a cui ha consegnato una targa ricordo della serata.