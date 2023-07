Imperia: applausi per Antonio Padellaro ospite della Cna nell’ambito della manifestazione “Approdo” (Foto)

Ancora un successo per la CNA di Imperia e gli incontri promossi sul molo lungo del porto di Oneglia.

Ieri sera, introdotto dal giornalista Claudio Porchia, ospite della rassegna è stato Antonio Padellaro, che ha presentato il suo ultimo libro. Un pamphlet in cui l’autore si riconosce in quel cittadino tormentato, diviso, dimezzato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. Soprattutto, in seguito al suicidio-catastrofe del centrosinistra che ha spianato la strada al governo Meloni.

Dopo un appassionato e emozionante di Andrea Purgatori, Padellaro ha espresso il rammarico per le polemiche sulla sua morte, che rischiano di oscurare la grandezza e il valore di un importante giornalista d’inchiesta, l’incontro ha affrontato i temi dell’informazione: dove va la Rai? Esiste ancora un giornalismo d’inchiesta? Quali sono oggi le principali fonti di informazione e come difenderci dalle fake news.

Numerose le domande del pubblico sull’attualità: dalle difficoltà del governo Meloni al caso Zaki. “Certamente è un risultato positivo ottenuto dal governo Meloni, non è che ci si può girare attorno, è così. – ha detto Padellaro - hanno lavorato bene il ministero degli Esteri e l’intelligence, quindi Zaki può tornare a casa e di questo deve ringraziare il governo”.

All’incontro sono stati presenti tutti i dirigenti della Cna di imperia, dal presidente Michele Breccione al direttore Luciano Vazzano. Fra il pubblico anche il presidente della camera di Commercio, Enrico lupi.

L’incontro si è chiuso con una degustazione di prodotti con la Lavanda Imperia, presentata da Cesare Bollani, e che prevedeva focaccia e pane alla Lavanda con i biscotti del laboratorio Gibelli di Vallecrosia e confetture ai fiori eduli dell’azienda Raverabio di Albenga e Tasteet. Il tutto accompagnato dagli ottimi vini della cantina Ramoino.

A Padellaro, che ha firmato dediche e posato per foto e selfie con il pubblico, la Cna ha offerto un cesto con prodotti tipici del territorio delle migliori aziende associate.

“Siamo soddisfatti del successo anche di questo incontro – ha commentato il direttore Luciano Vazzano – e questo risultato ci incoraggia a proseguire con ancora magggiore impegno sulla strada delle promozione del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici"