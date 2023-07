Scoperti da Archeonervia' nove Dolmen sul territorio dell’estremo Ponente Ligure

"La parola dolmen ha il significato di tavolo di pietra che indica un tipo di monumento funerario preistorico che appartiene alla cultura Megalitica realizzato con una o più lastre di roccia infisse nel terreno poste a sostegno di un grande architrave di copertura che in Italia ha avuto una larga diffusione in Puglia, Sicilia e Sardegna. Tomba Megalitica che si pensava fosse assente sul territorio dell’estremo Ponente Ligure oggi da sfatare in seguito alla scoperta di 9 Dolmen sul territorio dell’entroterra tra cui uno di grandi dimensioni a 2.138 di altitudine nei pressi di Cima Marta.



Andrea Eremita 'Archeonervia'".