Sanremo: nel Piano Triennale delle Opere 23/25 entrano lavori per oltre 18 milioni di euro

La rivoluzione che toccherà nei prossimi anni la Pigna entra nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Sanremo. L’amministrazione ha ottenuto dal fondo ‘Pinqua’ (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) circa 13 milioni di euro che serviranno per mettere mano al centro storico e alle sue zone limitrofe. L’intervento che Sanremo vecchia attendeva da anni e che consentirà al quartiere di fare quel tanto atteso passo in avanti.

Gli interventi sono i più disparati: dal recupero del Palazzo delle Rivolte ai Giardini Regina Elena passando per piazza Santa Brigida e Palazzo Roverizio. Senza dimenticare le ingenti somme dedicate alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato, al progetto ‘Pigna Smart’ e all’accessibilità dell’intero quartiere.

La giunta, quindi, di recente ha aggiornato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche aggiungendo i progetti ‘Pinqua’ e gli altri interventi che interesseranno piazza Eroi e la frazione di Poggio. Il totale dei lavori aggiunti ammonta a oltre 18 milioni di euro.

I lavori inseriti nel piano delle opere 2023/2025