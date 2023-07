Ventimiglia: la maggioranza apre le porte a Panetta? Di Muro: “Da lei atteggiamento positivo”

Per la consigliera di opposizione Tiziana Panetta si aprono le porte della maggioranza? La voce corre da qualche giorno in città, e si sono fatte più insistenti dopo l’ultima seduta del consiglio comunale. Ma quante per lei sono le reali possibilità di un incarico con la squadra di governo?

A rispondere dalla domanda che circola nell’ambiente politico ventimigliese è il sindaco Flavio Di Muro che sembra aver apprezzato l’iniziativa di Panetta e non esclude una possibile collaborazione.



“Panetta ha dichiarato che non si sente parte della minoranza e che vuole avere un ruolo autonomo nel valutare le pratiche che sono coerenti rispetto al programma - commenta Di Muro - è un atteggiamento positivo per una città in difficoltà come Ventimiglia che ha bisogno di contributi per risolvere i problemi. Sono aperto al contributo di tutti e apprezzo il suo atteggiamento propositivo”.



“Un’apertura a progetti e idee che, seppur arrivino da un campo avverso, possono essere prese in considerazione - conclude il sindaco - sono previsti incarichi per i consiglieri di maggioranza, li darò entro il prossimo mese in una riorganizzazione della macchina comunale”.